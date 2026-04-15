BZ: Венгрия и Украина начали конкурировать за миллиарды Европы

Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что, с одной стороны, Европейская комиссия оказывает давление на будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вынуждая его разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро. С другой — Мадьяр рассчитывает в кратчайшие сроки получить от Евросоюза 17 млрд евро, которые Брюссель заморозил из-за проблем с верховенством закона и коррупции в Венгрии. В общей сложности Будапешт планирует получить около 35 млрд евро.
BZ подчеркивает, что время поджимает: Украина находится на грани банкротства и ей срочно (не позднее мая) нужны средства ЕС. У Венгрии в августе истекает срок выплаты 6,5 млрд евро из Фонда восстановления Европейского союза, и до этого она должна пройти несколько «суперэтапов» — удовлетворить 27 условий ЕС для получения кредита.
Издание предполагает, что Мадьяр мог бы согласиться на сделку: Венгрия разблокирует доступ к кредиту ЕС для Украины, а Еврокомиссия начнет выделять средства Будапешту.
Более того, Европейский парламент может подать против Еврокомиссии иск за «бездействие» в отношении Украины.
Таким образом, Европейская комиссия оказалась перед непростым выбором. Если она пойдет навстречу Мадьяру, то рискует навлечь на себя гнев Европарламента. Если же она продолжит требовать реформ от Венгрии, то Будапешт, скорее всего, лишится значительной части европейских средств. В блоке, не вдаваясь в подробности, уже пообещали найти выход. Однако битва за миллиарды евро ЕС еще далека от завершения и, похоже, сулит неожиданные повороты, резюмирует BZ.