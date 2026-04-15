BZ: Венгрия и Украина начали конкурировать за миллиарды Европы

Спустя два дня после выборов в Венгрии началась ожесточенная борьба за миллиарды из бюджета ЕС. Брюссель пытается найти ответ на вопрос: кто первый — Венгрия или Украина — получит обещанные средства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что, с одной стороны, Европейская комиссия оказывает давление на будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, вынуждая его разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро. С другой — Мадьяр рассчитывает в кратчайшие сроки получить от Евросоюза 17 млрд евро, которые Брюссель заморозил из-за проблем с верховенством закона и коррупции в Венгрии. В общей сложности Будапешт планирует получить около 35 млрд евро.

После победы Мадьяра на парламентских выборах встал вопрос о том, кто первым получит деньги: Мадьяр, будущий премьер страны — члена ЕС и НАТО, или Владимир Зеленский, президент Украины, которая не является членом этих блоков.

BZ подчеркивает, что время поджимает: Украина находится на грани банкротства и ей срочно (не позднее мая) нужны средства ЕС. У Венгрии в августе истекает срок выплаты 6,5 млрд евро из Фонда восстановления Европейского союза, и до этого она должна пройти несколько «суперэтапов» — удовлетворить 27 условий ЕС для получения кредита.

Издание предполагает, что Мадьяр мог бы согласиться на сделку: Венгрия разблокирует доступ к кредиту ЕС для Украины, а Еврокомиссия начнет выделять средства Будапешту.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, чтобы сначала Венгрия сняла вето на кредит для Украины, объясняя это тем, что Киеву «немедленно нужны средства для военных действий».

Более того, Европейский парламент может подать против Еврокомиссии иск за «бездействие» в отношении Украины.

Таким образом, Европейская комиссия оказалась перед непростым выбором. Если она пойдет навстречу Мадьяру, то рискует навлечь на себя гнев Европарламента. Если же она продолжит требовать реформ от Венгрии, то Будапешт, скорее всего, лишится значительной части европейских средств. В блоке, не вдаваясь в подробности, уже пообещали найти выход. Однако битва за миллиарды евро ЕС еще далека от завершения и, похоже, сулит неожиданные повороты, резюмирует BZ.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше