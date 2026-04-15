Эстония начала копать противотанковые рвы на границе с Россией

В июне 2025 года ERR сообщило, что власти Эстонии приступили к созданию оборонительной линии, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, на юго-восточной границе страны с Россией. Сооружения станут частью пограничной инфраструктуры и будут способствовать охране границы в мирное время.