Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония начала копать противотанковые рвы на границе с Россией

Силы обороны Эстонии начали новый этап создания противотанковых рвов на частных землях вдоль юго-восточной границы, сообщает ERR в телеграм-канале.

Источник: РБК

Силы обороны Эстонии начали новый этап создания противотанковых рвов на частных землях вдоль юго-восточной границы, сообщает ERR в телеграм-канале.

Создание противотанковых рвов начала вторая пехотная бригада Сил обороны в волости Сетомаа. Оборонительное сооружение протяженностью около 20 км будет вырыто преимущественно на частных землях в сотрудничестве с местным сообществом.

В июне 2025 года ERR сообщило, что власти Эстонии приступили к созданию оборонительной линии, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, на юго-восточной границе страны с Россией. Сооружения станут частью пограничной инфраструктуры и будут способствовать охране границы в мирное время.

В середине сентября телеканал уточнил, что к 2027 году власти запланировали вырыть ров протяженностью около 40 км.

