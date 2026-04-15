Эксперт назвал единственный козырь США на Ближнем Востоке

Единственным преимуществом, которым США могут воспользоваться на Ближнем Востоке, является Израиль и его Армия обороны (ЦАХАЛ). С их помощью теперь Пентагон будет пытаться достичь своих целей. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам Мухина, теперь Вашингтон будет воевать с Ираном с помощью Тель-Авива. При этом, как отмечает собеседник ИС «Вести», Израиль рассчитывал, что достигнет успеха в региональном противостоянии с Исламской Республикой руками американцев.

«В сухом остатке то, что Израиль попытался назначить США своим прокси, а получилось, что Израиль будет прокси Соединенных Штатов в регионе. И если у [президента США Дональда] Трампа и остался какой-то козырь, то это только ЦАХАЛ», — объяснил Мухин.

Ранее представители Ирана и США уведомили, что сторонам не удалось достичь прогресса по вопросу продления перемирия, но диалог между сторонами продолжается.

