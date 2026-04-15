По словам Мухина, теперь Вашингтон будет воевать с Ираном с помощью Тель-Авива. При этом, как отмечает собеседник ИС «Вести», Израиль рассчитывал, что достигнет успеха в региональном противостоянии с Исламской Республикой руками американцев.
Эксперт назвал единственный козырь США на Ближнем Востоке
Единственным преимуществом, которым США могут воспользоваться на Ближнем Востоке, является Израиль и его Армия обороны (ЦАХАЛ). С их помощью теперь Пентагон будет пытаться достичь своих целей. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал глава Центра политической информации Алексей Мухин.