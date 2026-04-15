Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США планируют отменить приговоры осужденным по делу о штурме Капитолия

Министерство юстиции США потребовало у суда отменить обвинительные приговоры в отношении 12 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.

Источник: РБК

Министерство юстиции США потребовало у суда отменить обвинительные приговоры в отношении 12 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.

Ходатайство с требованием об отмене приговоров подал прокурор Жанин Пирро во вторник, 14 апреля. Он потребовал освободить 12 членов правых организаций Proud Boys и Oath Keepers, которых обвинили в подстрекательстве к мятежу. По данным издания, осужденные помогали в организации беспорядков и возглавляли штурм Капитолия.

6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на президентских выборах Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

По данным NBC, не менее 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, из них 645 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет.

В ходе предвыборной гонки в 2024 году Трамп пообещал подписать указ о помиловании участников штурма Капитолия в первый день после инаугурации. Однако он отмечал, что «могут быть некоторые исключения» среди осужденных, которые будут помилованы, в том случае, если кто-то из них «радикален» или является «сумасшедшим».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

