В США планируют отменить приговоры осужденным по делу о штурме Капитолия

Министерство юстиции США потребовало у суда отменить обвинительные приговоры в отношении 12 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.
Ходатайство с требованием об отмене приговоров подал прокурор Жанин Пирро во вторник, 14 апреля. Он потребовал освободить 12 членов правых организаций Proud Boys и Oath Keepers, которых обвинили в подстрекательстве к мятежу. По данным издания, осужденные помогали в организации беспорядков и возглавляли штурм Капитолия.
6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на президентских выборах Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.
По данным NBC, не менее 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, из них 645 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет.
В ходе предвыборной гонки в 2024 году Трамп пообещал подписать указ о помиловании участников штурма Капитолия в первый день после инаугурации. Однако он отмечал, что «могут быть некоторые исключения» среди осужденных, которые будут помилованы, в том случае, если кто-то из них «радикален» или является «сумасшедшим».
