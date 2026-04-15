Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Китай не будет поставлять оружие Ирану

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай договорился с США не поставлять оружие Ирану. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше не повторится. Они договорились не поставлять оружие Ирану», — написал он.

Также Трамп добавил, что собирается посетить Китай через несколько недель и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что государства работают совместно и это лучше, «чем драка».

Ранее Трамп говорил, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану. Он пригрозил Пекину дополнительной пошлиной 50%, если США уличат его в военных поставках Исламской Республике.

CNN со ссылкой на источники 11 апреля писал, что у американской разведки есть данные о планах Китая поставить Ирану новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы. По информации телеканала, поставку могут осуществить в ближайшие месяцы через третьи страны, чтобы скрыть происхождение ПЗРК. Пекин отвергал эти обвинения.

