Трамп заявил, что Китай не будет поставлять оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай договорился с США не поставлять оружие Ирану. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше не повторится. Они договорились не поставлять оружие Ирану», — написал он.
Также Трамп добавил, что собирается посетить Китай через несколько недель и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что государства работают совместно и это лучше, «чем драка».
Ранее Трамп говорил, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану. Он пригрозил Пекину дополнительной пошлиной 50%, если США уличат его в военных поставках Исламской Республике.
CNN со ссылкой на источники 11 апреля писал, что у американской разведки есть данные о планах Китая поставить Ирану новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы. По информации телеканала, поставку могут осуществить в ближайшие месяцы через третьи страны, чтобы скрыть происхождение ПЗРК. Пекин отвергал эти обвинения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.