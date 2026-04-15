В Ярославле двух жителей приговорили к 13 годам колонии за госизмену

По версии следствия, в 2024 году Цимбал и Парфентьев работали на украинские спецслужбы. Мужчины собирали и передавали сведения, которые впоследствии Украина использовала против безопасности России. Кроме того, они отправляли фото с проукраинскими надписями, которые были нанесены на здания.