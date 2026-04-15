В Ярославле двух жителей приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Ярославский областной суд приговорил к 13 годам колонии двух местных жителей Сергея Цимбала и Павла Парфентьева за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, в 2024 году Цимбал и Парфентьев работали на украинские спецслужбы. Мужчины собирали и передавали сведения, которые впоследствии Украина использовала против безопасности России. Кроме того, они отправляли фото с проукраинскими надписями, которые были нанесены на здания.
Мужчин признали виновными в государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса России. Отбывать наказание Цимбал и Парфентьев будут в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии их ждет его один год ограничения свободы.
Ранее жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Мужчина собирал информацию об одном из оборонительных объектов в поселке Форос, которую впоследствии передал украинским спецслужбам.
