В Ярославле двух жителей приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Источник: РБК

Ярославский областной суд приговорил к 13 годам колонии двух местных жителей Сергея Цимбала и Павла Парфентьева за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2024 году Цимбал и Парфентьев работали на украинские спецслужбы. Мужчины собирали и передавали сведения, которые впоследствии Украина использовала против безопасности России. Кроме того, они отправляли фото с проукраинскими надписями, которые были нанесены на здания.

Мужчин признали виновными в государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса России. Отбывать наказание Цимбал и Парфентьев будут в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии их ждет его один год ограничения свободы.

Ранее жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за государственную измену. Мужчина собирал информацию об одном из оборонительных объектов в поселке Форос, которую впоследствии передал украинским спецслужбам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше