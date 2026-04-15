СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр — РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Исламабаде, вероятно, в конце следующей недели, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.

Источник: AP 2024

«Исламабад, вероятно, примет второй раунд ирано-американских переговоров в конце следующей недели», — сообщили источники телеканала.

Они отметили, что власти Пакистана направили распоряжения соответствующим ведомствам для обеспечения логистики и безопасности к ожидаемой встрече на высоком уровне в Исламабаде.

По словам источников, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а в иранскую делегацию — спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше