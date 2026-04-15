СМИ: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти на следующей неделе

«Исламабад, вероятно, примет второй раунд ирано-американских переговоров в конце следующей недели», — сообщили источники телеканала.
Они отметили, что власти Пакистана направили распоряжения соответствующим ведомствам для обеспечения логистики и безопасности к ожидаемой встрече на высоком уровне в Исламабаде.
По словам источников, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а в иранскую делегацию — спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.