Родным погибших в зоне СВО передали их посмертные награды под Волгоградом

В Новоаннинской райадминистрации состоялась накануне, 14 апреля, торжественная церемония передачи местным жителям боевых наград, которыми были отмечены их погибшие в зоне СВО родственники.

Указом главы государства младший сержант Владимир Фабер и рядовой Артем Бреусов были посмертно удостоены орденов Мужества еще 29 декабря 2025 года.

В церемонии участвовали глава Новоаннинского района Николай Моисеев и военком Новоаннинского, Киквидзенского и Алексеевского районов Галина Антонова. Награду Владимира Фабера получила его вдова Таисия Фабер.

Ранее стало известно, что памятник участникам СВО создадут за народные деньги в Волгограде.