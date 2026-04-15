«Не чистки, а системное обновление власти»: политологи о «главопаде» в Нижегородской области

Политолог Александр Суханов считает, что ротация глав округов в Нижегородской области не имеет признаков «чистки» или экстраординарных мер. В регионе продолжается системная работа по обновлению власти. Тренд нашего времени: кресла руководителей муниципалитетов занимают люди, которые прошли целевую подготовку. Это может быть «школа мэров», участие в программах для ветеранов спецоперации, обучение в академии госслужбы.
«Приходят новые люди, прошедшие обучение для управления в наших современных условиях, с учетом того опыта, который накоплен. Поэтому смена руководителей — это вполне закономерно. Никакой негативной оценки в этом нет. Пришло время сменить территорию, подучиться чему-то новому», — приводит NewsNN слова Александра Суханова.
Еще один собеседник издания — профессор Нижегородского института управления-филиала РАНХиГС Андрей Дахин — акцентировал внимание на том, что перемены в руководстве муниципалитетов происходят на фоне кадровых движений в правительстве Нижегородской области.
«Движение кадров в системе административного управления — это один из элементов внутреннего здоровья. Чтобы не было “тромбов”, люди должны переходить с места на место, кадровые лифты должны работать», — пояснил Дахин.
В свою очередь, политобозреватель Андрей Вовк обратил внимание на то, что ротация глав территорий активизировалась с началом нового хозяйственного сезона. По его мнению, она имеет две глубинные причины. Первая причина лежит в плоскости управления и инфраструктуры, вторая — сугубо политическая. До выборов в Заксобрание области и Госдуму остается меньше полугода, и власть стремится минимизировать риски. В этой ситуации смена руководителя муниципалитета может стать одним из инструментов подготовки к проведению избирательных кампаний.
Андрей Вовк добавил, что сам процесс смены глав округов отнюдь не нов. Но особенность начавшегося политического сезона заключается в том, что если раньше ротация обычно затрагивала проблемные муниципалитеты, то сейчас руки дошли до небольших территорий.
