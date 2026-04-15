«Не чистки, а системное обновление власти»: политологи о «главопаде» в Нижегородской области

В свою очередь, политобозреватель Андрей Вовк обратил внимание на то, что ротация глав территорий активизировалась с началом нового хозяйственного сезона. По его мнению, она имеет две глубинные причины. Первая причина лежит в плоскости управления и инфраструктуры, вторая — сугубо политическая. До выборов в Заксобрание области и Госдуму остается меньше полугода, и власть стремится минимизировать риски. В этой ситуации смена руководителя муниципалитета может стать одним из инструментов подготовки к проведению избирательных кампаний.