«Не чистки, а системное обновление власти»: политологи о «главопаде» в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля, ФедералПресс. Начало 2026 года в Нижегородской области ознаменовалось сменой глав ряда муниципалитетов. При этом ротация пока затронула руководителей небольших округов — Варнавинского, Ветлужского, Починковского и Ковернинского. По мнению экспертов, данные кадровые перестановки являются следствием изменившихся условий: как внешних, так и внутренних. Сегодня международная обстановка и новые технологии требуют иных подходов к решению задач в том числе на муниципальном уровне.

Политолог Александр Суханов считает, что ротация глав округов в Нижегородской области не имеет признаков «чистки» или экстраординарных мер. В регионе продолжается системная работа по обновлению власти. Тренд нашего времени: кресла руководителей муниципалитетов занимают люди, которые прошли целевую подготовку. Это может быть «школа мэров», участие в программах для ветеранов спецоперации, обучение в академии госслужбы.

«Приходят новые люди, прошедшие обучение для управления в наших современных условиях, с учетом того опыта, который накоплен. Поэтому смена руководителей — это вполне закономерно. Никакой негативной оценки в этом нет. Пришло время сменить территорию, подучиться чему-то новому», — приводит NewsNN слова Александра Суханова.

Еще один собеседник издания — профессор Нижегородского института управления-филиала РАНХиГС Андрей Дахин — акцентировал внимание на том, что перемены в руководстве муниципалитетов происходят на фоне кадровых движений в правительстве Нижегородской области.

«Движение кадров в системе административного управления — это один из элементов внутреннего здоровья. Чтобы не было “тромбов”, люди должны переходить с места на место, кадровые лифты должны работать», — пояснил Дахин.

В свою очередь, политобозреватель Андрей Вовк обратил внимание на то, что ротация глав территорий активизировалась с началом нового хозяйственного сезона. По его мнению, она имеет две глубинные причины. Первая причина лежит в плоскости управления и инфраструктуры, вторая — сугубо политическая. До выборов в Заксобрание области и Госдуму остается меньше полугода, и власть стремится минимизировать риски. В этой ситуации смена руководителя муниципалитета может стать одним из инструментов подготовки к проведению избирательных кампаний.

Андрей Вовк добавил, что сам процесс смены глав округов отнюдь не нов. Но особенность начавшегося политического сезона заключается в том, что если раньше ротация обычно затрагивала проблемные муниципалитеты, то сейчас руки дошли до небольших территорий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что региональные парламентарии одобрили серьезные кадровые перестановки в правительстве Нижегородской области. Они утвердили их на мартовской пленарке Заксобрания.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова.