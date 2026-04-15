В Швеции заявили, что Россия усиливает кибератаки на инфраструктуру

По словам министра гражданской обороны Швеции, весной прошлого года ТЭЦ в западной части страны стала целью атаки группы, «связанной с российской разведкой».

Источник: РБК

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин утверждает, что российские спецслужбы используют кибератаки для нанесения ущерба европейской инфраструктуре, а не просто ради нагрузки сайтов, передает Bloomberg.

«За последний год методы России изменились. Пророссийские группы, которые раньше осуществляли DDoS-атаки, теперь пытаются совершать разрушительные кибератаки против организаций в Европе», — сказал Болин.

Bloomberg отмечает, что заявление Болина подчеркивает растущую обеспокоенность европейских чиновников по поводу уязвимости критически важных систем, включая электростанции и водоочистные сооружения.

Болин также заявил, что весной прошлого года ТЭЦ в Западной Швеции стала целью атаки группы, «связанной с российской разведкой». По его словам, атака была предотвращена системами безопасности завода, он отказался предоставлять подробности.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре прошлого года говорил, что Россия не собирается воевать с Европой, но остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны ЕС. Он также отмечал, что Москва готова зафиксировать это юридически в рамках коллективных гарантий.

