Губернатор назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом

«С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым [регионом]. Об этом говорит только одна цифра, которую я сейчас озвучу, буквально на днях ее получил. По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 беспилотно-летательных аппарата враждебной страны», — сказал губернатор.