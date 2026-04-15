Губернатор назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом

Ленинградская область стала прифронтовым регионом, заявил губернатор Александр Дрозденко на ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.
«С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым [регионом]. Об этом говорит только одна цифра, которую я сейчас озвучу, буквально на днях ее получил. По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 беспилотно-летательных аппарата враждебной страны», — сказал губернатор.
Он рассказал, что беспилотники пытались нанести ущерб экономике региона, предприятиям и портам, а также «посеять панику, вызвать социальное напряжение, а как самое, наверное, большое желание — социальный и политический конфликт». Эти цели достигнуты не были. «хотя конечно же нам непросто работать в новых условиях», подчеркнул Дрозденко.
