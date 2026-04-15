Губернатор назвал Ленинградскую область прифронтовым регионом

За первые месяцы года в Ленинградской области сбили 243 беспилотника.

Источник: РБК

Ленинградская область стала прифронтовым регионом, заявил губернатор Александр Дрозденко на ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.

«С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым [регионом]. Об этом говорит только одна цифра, которую я сейчас озвучу, буквально на днях ее получил. По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 беспилотно-летательных аппарата враждебной страны», — сказал губернатор.

Он рассказал, что беспилотники пытались нанести ущерб экономике региона, предприятиям и портам, а также «посеять панику, вызвать социальное напряжение, а как самое, наверное, большое желание — социальный и политический конфликт». Эти цели достигнуты не были. «хотя конечно же нам непросто работать в новых условиях», подчеркнул Дрозденко.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше