Трамп заявил, что у Ирана не осталось ресурсов для противостояния

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox Business, что война с Ираном «очень близка» к завершению, в частности потому, что у Тегерана не осталось ресурсов для противостояния.
«У них нет флота, нет военно-воздушных сил, все уже уничтожено. Нет радаров, нет лидеров. Только новый режим У нас же все идет очень хорошо, однако значение имеет лишь конечный результат», — сказал он.
Трамп добавил, что «восстановил» армию США еще в первый срок, однако не мог подумать, что будет пользоваться ею «так часто».
«Если бы я решил не вмешиваться в Иран, это было бы ужасно — за 47 лет ни один президент не осмеливался, а ведь это нужно было сделать задолго до меня То, что сотворил [Барак] Обама, ядерная сделка — худшая, которую он когда-либо заключал. Она открыла им путь к ядерному оружию. Правда, ненадолго. Я закрыл его, и это было моим лучшим решением», — заявил Трамп.
28 февраля США и Израиль начали наносить массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, несколько высокопоставленных военных командиров и мирные жители. Иран ответил серией ракетных ударов и ударов с использованием беспилотников по израильским и американским объектам на Ближнем Востоке, а также блокировал Ормузский пролив.
