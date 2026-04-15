Мадьяр показал в соцсетях прогуливающегося Орбана

Победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр с балкона рассмотрел премьер-министра страны Виктора Орбана, проигравшего выборы.
Кадры Мадьяр опубликовал в своих соцсетях, пояснив, что встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, они вместе вышли на балкон и заметили Орбана в соседнем саду.
«Жизнь — величайший режиссер. Пока президент только показывал свой кабинет, из которого скоро выйдет, я обратил внимание на уходящего премьер-министра в соседнем саду», — подписал публикацию Мадьяр.
Также он спросил у своих подписчиков: «Как думаете, что читает Виктор Орбан?» Среди ответов были: «Прощальная речь», «Национальный вид спорта» и «Что сказал Дональд Трамп сегодня?».
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство проведет конституционную реформу, чтобы ограничить срок полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Как пишет Bloomberg, нововведение лишит уходящего премьер-министра Виктора Орбана возможности вернуться к власти.
В ходе своей встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком Мадьяр также обсуждал вопросы о внесении в венгерскую Конституцию поправок об усилении полномочий главы государства и о возможном проведении прямых президентских выборов.
После своей победы на выборах Мадьяр написал, что получил поздравления от Орбана. Последний, выступая перед сторонниками его партии ФИДЕС, назвал результаты выборов «понятными и болезненными».
