Глава Самарской области опроверг попадание БПЛА в одно из промпредприятий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг сообщение о попадании беспилотника в одно из промышленных предприятий региона. Об этом он сообщил в Max.
«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении Федорищева.
Он пояснил, что на территории одного из промпредприятий действительно произошел пожар в одном из помещений. Сейчас спасатели потушили пламя, в результате никто не погиб и не пострадал.
Федорищев также подчеркнул, что инцидент никак не повлиял на работу предприятия, и призвал доверять исключительно «проверенным источникам».
В начале апреля Федорищев сообщил о ранении сотрудника одного из промышленных предприятий в Тольятти в результате ночной атаки БПЛА. Мужчина тогда получил осколочное ранение и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
