Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самарской области опроверг попадание БПЛА в одно из промпредприятий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг сообщение о попадании беспилотника в одно из промышленных предприятий региона.

Источник: РБК

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг сообщение о попадании беспилотника в одно из промышленных предприятий региона. Об этом он сообщил в Max.

«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении Федорищева.

Он пояснил, что на территории одного из промпредприятий действительно произошел пожар в одном из помещений. Сейчас спасатели потушили пламя, в результате никто не погиб и не пострадал.

Федорищев также подчеркнул, что инцидент никак не повлиял на работу предприятия, и призвал доверять исключительно «проверенным источникам».

В начале апреля Федорищев сообщил о ранении сотрудника одного из промышленных предприятий в Тольятти в результате ночной атаки БПЛА. Мужчина тогда получил осколочное ранение и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

