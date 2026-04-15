В Госдуме заявили об уменьшении случаев мошенничества после блокировок

После блокировки вызовов в соцсетях в России голосовое мошенничество на этих платформах перестало работать, злоумышленники переключились на международную и стационарную связь. Об этом заявил председатель комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский. Видео с его словами опубликовала радиостанция «Вы слушали Маяк» в телеграм-канале.
«С момента деградации голосовых вызовов 11 августа голосовое мошенничество практически прекратилось на тех платформах по решению Роскомнадзора, где голосовые звонки были выключены, мошенники переключились на международную и стационарную связь», — сказал Боярский.
По его словам, в рамках второго пакета антифрод-мер власти планируют предоставить гражданам возможность самостоятельно ограничивать входящие международные вызовы, включая установку самозапрета для тех, кому такие звонки не нужны.
Законопроект, как ожидается, будет принят до конца текущей сессии, во втором чтении его планируют рассмотреть в мае.
Кроме того, Боярский заявил, что после блокировок Telegram контактов со стороны основателя мессенджера Павла Дурова не было.
В России в течение последнего года была ограничена работа популярных у граждан мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и некоторых других сервисов.
В Кремле в ответ на вопрос, не является ли нынешняя ситуация «путем в прошлое», заявили, что временные ограничения работы интернета и блокировки мессенджеров в России связаны с соображениями безопасности.
