В Госдуме заявили об уменьшении случаев мошенничества после блокировок

После блокировки вызовов в соцсетях в России голосовое мошенничество на этих платформах перестало работать, злоумышленники переключились на международную и стационарную связь. Об этом заявил председатель комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский. Видео с его словами опубликовала радиостанция «Вы слушали Маяк» в телеграм-канале.