Axios узнал о приближении США и Ирана к рамочному соглашению

По его данным, прошедшие 14 апреля переговоры были продуктивными, сторонам удалось приблизиться к заключению рамочного соглашения. При этом близкие к переговорам американские чиновники утверждают, что разногласия сторон все еще существенны.
«Мы хотим заключить сделку. И часть их правительства тоже хочет заключить сделку. Теперь задача состоит в том, чтобы убедить все правительство этой страны заключить сделку», — рассказал один из собеседников издания.
Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в ближайшие дни до истечения срока перемирия 21 апреля. Источники утверждают, что достижение рамочного соглашения потребует продления перемирия, поскольку сторонам предстоит согласовать условия соглашения.
«Детали соглашения сложны, это не решить за два дня», — объяснил американский источник Axios.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о продлении режима прекращения огня и не видит в нем необходимости. Отвечая на вопрос о том, завершится ли конфликт подписанием соглашения, Трамп заявил, что конфликт в любом случае закончится, но сделка в этом вопросе предпочтительнее.
В США считают, что морская блокада Ирана подтолкнет Тегеран к заключению соглашения в силу ухудшающегося экономического положения страны.
«У Ирана нет денег. Они разорены. Мы знаем это. И они знают, что мы знаем это», — утверждает собеседник издания.
8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения соглашения. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при этом сообщал, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах.
Вечером 14 апреля в беседе с изданием The New York Post американский президент отметил, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие два дня в Пакистане.
В ночь на 15 апреля президент США Дональд Трамп заявил об окончании войны с Ираном.
