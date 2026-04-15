Молдавия одобрила выход из СНГ. Кто остается в объединении

После прихода к власти президента Майи Санду Молдавия взяла курс на евроинтеграцию. В 2023 году Кишинев начал выход из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а к началу 2024-го объявил о намерении денонсировать 119 из 282 соглашений в рамках содружества. В марте 2026 года правительство одобрило отказ от ключевых документов СНГ — Соглашения о создании, Устава и Алма-Атинской декларации.