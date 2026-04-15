Молдавия одобрила выход из СНГ. Кто остается в объединении

Молдавия покинет СНГ в апреле 2027 года. Ранее страна подала заявку на вступление в ЕС. Кто еще выходил из содружества, а кто остался в объединении — в материале РБК.

Источник: РБК

Молдавия выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года, заявил глава МИДа Михай Попшой. Кишинев направил соответствующее уведомление.

После прихода к власти президента Майи Санду Молдавия взяла курс на евроинтеграцию. В 2023 году Кишинев начал выход из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а к началу 2024-го объявил о намерении денонсировать 119 из 282 соглашений в рамках содружества. В марте 2026 года правительство одобрило отказ от ключевых документов СНГ — Соглашения о создании, Устава и Алма-Атинской декларации.

За время существования союза из его состава вышла только Грузия. Это стало ответом на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Украина заявила о выходе из СНГ 19 марта 2014 года после присоединения Крыма. Страна отказалась от председательства, отозвала представителей из исполкома, а с 2018 года прекратила участие в уставных органах и закрыла постпредство в Минске. Республика денонсировала десятки соглашений в рамках СНГ.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
