Молдавия одобрила выход из СНГ. Кто остается в объединении

Молдавия выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года, заявил глава МИДа Михай Попшой. Кишинев направил соответствующее уведомление.
После прихода к власти президента Майи Санду Молдавия взяла курс на евроинтеграцию. В 2023 году Кишинев начал выход из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а к началу 2024-го объявил о намерении денонсировать 119 из 282 соглашений в рамках содружества. В марте 2026 года правительство одобрило отказ от ключевых документов СНГ — Соглашения о создании, Устава и Алма-Атинской декларации.
За время существования союза из его состава вышла только Грузия. Это стало ответом на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.
Украина заявила о выходе из СНГ 19 марта 2014 года после присоединения Крыма. Страна отказалась от председательства, отозвала представителей из исполкома, а с 2018 года прекратила участие в уставных органах и закрыла постпредство в Минске. Республика денонсировала десятки соглашений в рамках СНГ.