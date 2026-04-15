Минобороны предупредило о резкой эскалации из-за дронов Европы для ВСУ

Решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте», заявила пресс-служба Минобороны России.
По версии ведомства, решение европейских стран приведет к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».
«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы “украинских” БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — добавили в ведомстве.
Минобороны перечислило предприятия, производящие дроны и комплектующие к ним, для дальнейшей отправки на Украину. Упомянутые филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии, написало ведомство. Среди государств, где находятся заводы по производству комплектующих для БПЛА, перечислены Германия, Испания, Италия, Чехия, Израиль, Турция.
Власти российских регионов и Минобороны практически ежедневно сообщают об атаках беспилотников на российские населенные пункты. В ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили 85 дронов над регионами России.
Ранее в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинские беспилотники производятся исключительно из иностранных компонентов на импортном оборудовании, и назвал Украину лишь «пользователем». «Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — сказал он.
Украина не только собирает дроны — западные страны также поставляют ей готовые модели. Так, в середине апреля правительство Великобритании заявило, что поставит Киеву более 120 тыс. беспилотников в 2026 году.
Россия осуждает военную помощь Киеву, требует ее немедленно прекратить и считает, что она лишь затягивает конфликт.
