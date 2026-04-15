Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны предупредило о резкой эскалации из-за дронов Европы для ВСУ

Применение ВСУ «произведенных в Европе якобы “украинских” БПЛА» может привести к непредсказуемым последствиям, заявило Минобороны и опубликовало список заводов по производству дронов и комплектующих в 12 странах.

Источник: РБК

Решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте», заявила пресс-служба Минобороны России.

По версии ведомства, решение европейских стран приведет к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы “украинских” БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — добавили в ведомстве.

Минобороны перечислило предприятия, производящие дроны и комплектующие к ним, для дальнейшей отправки на Украину. Упомянутые филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии, написало ведомство. Среди государств, где находятся заводы по производству комплектующих для БПЛА, перечислены Германия, Испания, Италия, Чехия, Израиль, Турция.

Власти российских регионов и Минобороны практически ежедневно сообщают об атаках беспилотников на российские населенные пункты. В ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили 85 дронов над регионами России.

Ранее в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинские беспилотники производятся исключительно из иностранных компонентов на импортном оборудовании, и назвал Украину лишь «пользователем». «Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того», — сказал он.

Украина не только собирает дроны — западные страны также поставляют ей готовые модели. Так, в середине апреля правительство Великобритании заявило, что поставит Киеву более 120 тыс. беспилотников в 2026 году.

Россия осуждает военную помощь Киеву, требует ее немедленно прекратить и считает, что она лишь затягивает конфликт.

