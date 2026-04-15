Песков: РФ готова принять обогащенный уран из Ирана, но США против

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия высказывала готовность принять обогащенный уран из Ирана, но США выступают против этого варианта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today на английском языке.

Источник: Reuters

«Это, на самом деле, не новая инициатива. Президент [РФ Владимир] Путин выдвинул это предложение довольно давно и заявил, что Россия готова принять обогащенный уран на своей территории. И это действительно могло бы стать очень хорошим решением. Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение. И теперь оно не находится на столе переговоров. Хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе», — сказал он.

Песков уточнил, что Иран был согласен на такой вариант, однако у США есть свои требования и интересы. «Поэтому вопрос в том, чтобы объединить требования и интересы всех вовлеченных сторон, чтобы достичь соглашения, заключить сделку, как говорит Вашингтон», — подытожил представитель Кремля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше