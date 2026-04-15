Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую

Доля России снизилась до 7,7% против 42% годом ранее и более 50% в предыдущие годы. Всего Чехия в 2025 году импортировала свыше 6,85 млн т нефти, что на 5,5% больше в годовом выражении. Сокращение доли России связано с прекращением поставок по нефтепроводу «Дружба» в марте, которые до сих пор не возобновлены.