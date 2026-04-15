Чехия сменила российскую нефть на азербайджанскую

Азербайджан по итогам 2025 года стал крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, обеспечив более 42% импорта сырья, а Россия утратила многолетнее лидерство на этом рынке. Об этом сообщает České Noviny.
Доля России снизилась до 7,7% против 42% годом ранее и более 50% в предыдущие годы. Всего Чехия в 2025 году импортировала свыше 6,85 млн т нефти, что на 5,5% больше в годовом выражении. Сокращение доли России связано с прекращением поставок по нефтепроводу «Дружба» в марте, которые до сих пор не возобновлены.
На втором месте по объемам поставок оказалась Норвегия (около 20%), на третьем — Казахстан (18%). Кроме того, впервые значительные поставки обеспечила Саудовская Аравия.
Основной объем нефти поступает в Чехию по трубопроводу IKL, связанному с системой TAL, который после расширения способен полностью покрывать потребности страны. Поставки по «Дружбе» практически прекращены.
12 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не будет возвращаться к закупкам российских энергоносителей ни при каких обстоятельствах. По его словам, Чехия уже полностью сократила зависимость от российских поставок и обеспечивает себя энергией за счет источников с юга и запада, чего достаточно для внутренних нужд.
13 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия является и будет оставаться одним из самых стабильных поставщиков энергоресурсов в мире.
