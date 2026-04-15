Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета под Актау

Embraer 190−100 IGW2 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря 2024 года в пяти километрах от аэропорта Актау. Экипаж решил посадить самолет в казахстанском городе после двух неудачных попыток посадки в Грозном. Перед этим на борту возникли неполадки: пилот сообщал о столкновении со стаей птиц, а в салоне «взорвались два сиденья». Были зафиксированы отказы GPS, дальнометра, гидравлической системы, началась разгерметизация кабины, в салоне упало давление. Экипаж запросил погоду в ближайших аэропортах и, выбирая между Минводами и Актау, выбрал Актау. В переговорах с диспетчерами пилот запросил пожарных и скорую. Дотянуть до аэропорта самолет не смог и в 6 часов 27 минут столкнулся с землей. Выжили 29 человек из 67 находившихся на борту. Авиакомпания Azerbaijan Airlines практически сразу назвала причиной крушения «внешнее физическое и техническое воздействие». В России предложили дождаться результатов расследования авиапроисшествия.