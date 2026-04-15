Пентагон заявил, что ни одно судно не прошло через Ормузский пролив

За первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив, сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.
«В течение первых 48 часов блокады, введенной США для судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, ни одному судну не удалось миновать американские войска», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что девять судов пытались пересечь водную артерию. Однако американские военные приказали им вернуться в иранский порт или прибрежную зону.
14 апреля нефтехимовоз под флагом Малави Rich Starry прошел через Ормузский пролив и следовал в сторону порта Сохар в Омане. По данным Bloomberg, судно принадлежит китайскому перевозчику Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd и находится под санкциями США.
На следующий день Reuters сообщил, что танкер не сумел прорвать американскую блокаду и вернулся в Ормузский пролив.
После переговоров США и Ирана в Исламабаде американский президент Дональд Трамп объявил блокаду Ормузского пролива. По его мнению, за счет минирования пролива Тегеран занимается шантажом. Однако республиканец отметил, что США не позволят себя шантажировать.
