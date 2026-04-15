МО раскрыло адреса предприятий в Европе, где производят дроны для Киева

Минобороны России раскрыло адреса филиалов украинских предприятий в Европе, которые производят дроны для атак на Россию. Список опубликован на сайте ведомства.
По данным Минобороны, предприятия находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.
«Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения “украинских” и “совместных” предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — сказано в сообщении.
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте».
