Финляндия намерена разместить 112 самоходных орудий на границе с Россией

Финляндия увеличила объем заказов южнокорейских самоходных орудий К9 более чем в два раза. Покупка проходит в рамках обновления устаревшего артиллерийского парка, а разместят установки на границе с Россией.

Министерство обороны Финляндии разместило заказ на поставку 112 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder калибра 155 мм. Ожидается, что эти самоходные гаубицы, произведенные в Южной Корее, будут сконцентрированы вдоль 1340-километровой границы с Россией, сообщает Army Recognition.

Закупка увеличит количество K9 на вооружении финской армии с 96 до 208 штук. В оборонном ведомстве пояснили, что сделка является частью долгосрочной программы модернизации сухопутных войск и позволит заменить устаревшее вооружение.

Как пишет Military Watch Magazine, ввод в эксплуатацию дополнительных самоходных гаубиц калибром 155 мм не вызовет особых затруднений. У финской армии уже сложилась развитая экосистема для их использования, включая обученные экипажи и сеть технического обслуживания.

Системы K9 Thunder уже эксплуатируют в Финляндии, Норвегии, Польше, Турции и Эстонии. Польша 16 декабря получила последние из 212 заказанных САУ. Первые 48 машин были доставлены в страну в 2022 году.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.