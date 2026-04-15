Словарь «Ислам на Северном Кавказе» признали экстремистским материалом

Энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе» включили в перечень экстремистских материалов, следует из реестра Минюста России.
Издание признано экстремистским решением Московского городского суда от 11 августа 2025 года, которое затем подтвердила апелляционная инстанция. Речь идет о книге 2023 года выпуска под редакцией Д. В. Мухетдинова, выпущенной издательским домом «Медина» в серии «Ислам в Российской Федерации».
Ранее в перечень экстремистских материалов внесли книгу «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов). Решение о признании книги Ходорковского экстремистским материалом принял Московский городской суд 6 февраля этого года.
