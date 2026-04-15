Трамп пригрозил союзникам, не помогавшим США в операции против Ирана

Отношения Вашингтона с союзниками, не оказавшими поддержку в операции против Тегерана, уже не будут прежними, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Источник: РБК

Отношения Вашингтона с союзниками, не оказавшими поддержку в операции против Тегерана, уже не будут прежними, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«С теми, кто отказал нам в помощи в операции против Ирана, у нас больше нет прежних отношений», — отметил Трамп.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.

Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. После них вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что стороны не пришли к соглашению.

