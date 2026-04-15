Португалия выступила против единой европейской армии

Министр также сообщил, что Португалия в 2025 году увеличила расходы на оборону по критериям НАТО до 2% ВВП, до €6,1 млрд, а в 2024 году потратила на нужды армии €4,5 млрд, или 1,58% ВВП. Мелу отметил, что это произошло на четыре года раньше срока.