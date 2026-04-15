Португалия выступила против единой европейской армии

Министр обороны Португалии Нуну Мелу отверг идею создания единой европейской армии в пользу укрепления национальных сил в рамках НАТО. Лиссабон уже увеличил расходы на оборону до 2% ВВП и подал заявку на кредит от Евросоюза.

Источник: РБК

Власти Португалии высказались против создания отдельной единой армии Европы в пользу модернизации и укрепления собственных вооруженных сил в рамках НАТО, заявил министр обороны страны Нуну Мелу.

«Мы не поддерживаем идею единой европейской армии», — приводит его слова Reuters. Мелу пояснил, что республике требуется инвестировать в свою армию. Это необходимо для выполнения обязательств перед Североатлантическим альянсом, учитывая, что Португалия была одной из стран, основавших НАТО.

Министр также сообщил, что Португалия в 2025 году увеличила расходы на оборону по критериям НАТО до 2% ВВП, до €6,1 млрд, а в 2024 году потратила на нужды армии €4,5 млрд, или 1,58% ВВП. Мелу отметил, что это произошло на четыре года раньше срока.

Лиссабон также подал заявку на получение кредитов Евросоюза на €5,8 млрд. Средства направят на укрепление национальных вооруженных сил, включая закупку кораблей, бронетехники, беспилотников и военных спутников. Министр обороны ожидает, что эта техника поступит на вооружение к 2030 году.

Мелу охарактеризовал отношения с США как фундаментальные для трансатлантического оборонного сотрудничества.

10 апреля Испания заявила о готовности внести вклад в создание единой армии Европы. По мнению премьер-министра страны Педро Санчеса, единая армия — единственный способ для «средних держав» в Евросоюзе отстоять свои права. «Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через десять лет, не через два года, но уже завтра», — сказал он.

