Мадьяр: Орбан разблокирует кредит Украине после поставок нефти по «Дружбе»

Лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето с кредита Евросоюза Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения экономики. Поэтому мы не можем брать на себя ещё больше кредитов», — приводят слова политика СМИ.

Мадьяр также отметил сложное финансовое положение Венгрии и необходимость вернуть стране принадлежащие ей средства. Киев, в свою очередь, заинтересован в снятии вето, однако переговоры по этому вопросу пока остаются в подвешенном состоянии. Сам Орбан ранее неоднократно называл неприемлемым выделение Киеву крупных кредитов за счёт европейских налогоплательщиков.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах, потребовал от президента Тамаша Шуйока добровольной отставки и объявил, что получит мандат на формирование нового правительства. Он также заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС из-за военного конфликта и не собирается отказываться от поставок российской нефти по «Дружбе».

Партия «Тиса» (Партия уважения и свободы): венгерская оппозиция, которая смогла победить на выборах
Партия «Тиса» — одна из самых обсуждаемых политических сил в современной Венгрии. Она позиционирует себя как оппозиционное движение и делает ставку на обновление политической системы на фоне кризиса доверия к власти. Партия уважения и свободы победила на парламентских выборах 2026 года: собрали главное о ней на сегодня.
