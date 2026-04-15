Песков: Россия никак не была вовлечена в войну в Иране

В Кремле дали комментарий по конфликту на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Россия не участвует в конфликте вокруг Ирана, это не её война. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не является частью этих военных действий, это не наша война», — резюмировал представитель Кремля в интервью телеканалу India Today.

Нужно отметить, что Россия все же поддерживала Иран в конфликте на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Тегеран продолжает оставаться для Москвы надежным партнером в это непростое время. Также РФ отправила Ирану несколько тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в МИД РФ осуждали действия США и Израиля на Ближнем Востоке. Также в ведомстве отмечали важность прекращения конфликта и возращения за стол переговоров. Свою позицию по Ирану Россия высказывала и в ООН.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
