Песков: Россия никак не была вовлечена в войну в Иране

Россия не участвует в конфликте вокруг Ирана, это не её война. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия не является частью этих военных действий, это не наша война», — резюмировал представитель Кремля в интервью телеканалу India Today.
Нужно отметить, что Россия все же поддерживала Иран в конфликте на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Тегеран продолжает оставаться для Москвы надежным партнером в это непростое время. Также РФ отправила Ирану несколько тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в МИД РФ осуждали действия США и Израиля на Ближнем Востоке. Также в ведомстве отмечали важность прекращения конфликта и возращения за стол переговоров. Свою позицию по Ирану Россия высказывала и в ООН.