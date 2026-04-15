Минобороны заявило о «ползучем превращении» Европы в тыл Украины

Решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их «ползучему превращению» в стратегический тыл Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, в конце марта ряд европейских стран приняли решение о наращивании производства и поставок Украине беспилотников для ударов по территории России. При этом, увеличивать выпуск дронов они планирует за счет дополнительного финансирования предприятий, которые занимаются производство аппаратов.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — говорится в сообщении.
Минобороны опубликовало список предприятий, производящие дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.
Ранее Великобритания сообщила о «крупнейшей в истории» поставке беспилотников Украине. Страна планирует в 2026 году передать Киеву более 120 тыс. дронов.
Кроме того, немецкая компания Quantum Systems выразила готовность обеспечить Украину 15 тыс. дронов-перехватчиков в рамках инвестиций в украинского производителя беспилотных систем WIY Drones.
Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.
