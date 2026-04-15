Песков сообщил об отказе США на идею России о вывозе урана из Ирана

Источник: РБК

США отказались от предложения России передать обогащенный уран Ирана, при этом российский президент Владимир Путин готов вернуться к рассмотрению инициативы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью India Today. Отрывок опубликован в соцсети Х издания.

По словам Пескова, Путин предложил передать из Ирана уран в Россию «довольно давно», что могло бы стать «довольно хорошим решением».

«Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение, и теперь оно не лежит на столе переговоров, хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе, если это потребуется для страны, возможно, в этом контексте», — сказал пресс-секретарь.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше