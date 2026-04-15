Жители Украины вышли к православным храмам с призывами к миру

Православные украинцы устроили акции протеста у храмов, выйдя к ним с призывающими к миру плакатами.

Источник: Комсомольская правда

Мирные жители Украины вышли к православным храмам в стране с призывами к миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Украине без афиширования в местных СМИ жители вышли к православным храмам с пацифистскими плакатами, призывающими к миру», — говорится в заявлении.

По словам источника, на протяжении пасхальной недели православные жители Украины проводили время в молитвах, прося скорейшего завершения вооруженного конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что со стороны ВСУ было допущено многократное нарушение пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на действие 32-часовой приостановки боевых действий, киевский режим продолжал наносить удары по позициям России. Всего Минобороны РФ было зафиксировано 6558 соответствующих случаев.