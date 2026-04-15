Песков: Орбан не был союзником России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Виктор Орбан никогда не выступал в роли союзника Москвы. По его словам, венгерский премьер всегда оставался верен интересам своего народа.
Песков подчеркнул, что если новое руководство Венгрии будет готово к открытому диалогу с Россией, то это поможет решить накопившиеся проблемы между двумя странами.
При этом в Будапеште уже звучат сигналы о готовности к сотрудничеству. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции заявил, что Венгрия настроена на прагматичное взаимодействие с Российской Федерацией.
Мадьяр поблагодарил всех иностранных политиков, которые поздравили его с победой. Он отдельно отметил поздравления из Москвы и Пекина. Политик выразил надежду, что отношения между Венгрией и Россией уже в ближайшее время начнут меняться в лучшую сторону.