Песков заявил о долгосрочном влиянии войны на Ближнем Востоке на экономику

Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут ещё долго отражаться на мировой экономике, включая рынок нефти и логистику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

Источник: Life.ru

«Последствия будут ощущаться довольно долго. Это не исчезнет немедленно. Это нехватка нефти, дефицит коммерческих грузов, которые не могут быть доставлены из-за сложившейся ситуации», — отметил он.

По его словам, текущая ситуация уже оказывает негативное влияние на глобальные процессы. В первую очередь речь идёт о поставках энергоресурсов и грузоперевозках. Песков подчеркнул, что мировая экономика испытывает последствия происходящего. Восстановление стабильности может занять продолжительное время.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. Как заявил политик, американская делегация максимально ясно обозначила как свои красные линии, так и возможные зоны компромисса. Однако Иран отказался принимать условия Вашингтона. В итоге трёхсторонние переговоры в Исламабаде не дали прорыва.

