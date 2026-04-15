Блокада США не помешала иранскому судну пройти через Ормузский пролив

Контейнеровоз Kashan под флагом Ирана, находящийся под санкциями США, пересек Ормузский пролив, несмотря на блокаду американских военных, и вышел в Аравийское море. Это следует из данных сервисов по мониторингу судов VesselFinder и ShipInfo.
Последним портом, через который проходило судно, был Бендер-Аббас, показывают обе платформы. Как следует из данных VesselFinder, конечная точка назначения судна — индийский порт Нава-Шева. Контейнеровоз должен прибыть туда 18 апреля. Такие же данные показывает сервис MarineTraffic.
Кроме того, Генеральное консульство Ирана в Мумбаи сообщило 15 апреля в соцсети X, что «иранский супертанкер VLCC, внесенный в черный список США, открыто вышел в море с включенным трекером, пересек международные воды и Ормузский пролив и достиг иранских берегов без каких-либо укрытий».
Накануне AFP сообщило, что Kashan, а также грузовое судно Moshtari прошли через Ормузский пролив 13 апреля. По данным агентства на момент публикации, как минимум семь судов прошли через пролив. Среди них также числятся сухогруз Christianna под флагом Либерии, который разгрузил 74 тыс. т кукурузы в иранском порту Бандар-Имам Хомейни, танкер Elpis под флагом Коморских островов и другие.
AFP пишет, что точное отслеживание движения судов в регионе затруднено из-за возможных сбоев и вмешательства в сигналы транспондеров. В то же время США заявляют, что блокада действует и распространяется на все суда, связанные с иранскими портами.
США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, вечером 13 апреля.
