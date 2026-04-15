Блокада США не помешала иранскому судну пройти через Ормузский пролив

Накануне AFP сообщило, что Kashan, а также грузовое судно Moshtari прошли через Ормузский пролив 13 апреля. По данным агентства на момент публикации, как минимум семь судов прошли через пролив. Среди них также числятся сухогруз Christianna под флагом Либерии, который разгрузил 74 тыс. т кукурузы в иранском порту Бандар-Имам Хомейни, танкер Elpis под флагом Коморских островов и другие.