Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей

Публикацию министерством обороны России списка заводов в ряде странах, на которых производят беспилотники и иное оборудование для Украины, следует понимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в англоязычном твиттер-аккаунте.
«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», — добавил он.
Минобороны России этим вечером предупредило, что решение нескольких стран нарастить производство и отправку беспилотников на Украину грозит «резкой эскалацией военно-политической обстановки на всем европейском континенте». Ведомство разместило перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по ее сведениям, ведется сборка аппаратов или комплектующих.
Действия европейских государств могут привести к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», указывает Минобороны России. В сообщении ведомства говорится, что воплощение планов атак Украины по территории России «с применением произведенных Европой якобы “украинских” БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям».
