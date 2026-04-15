Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей

Минобороны России этим вечером предупредило, что решение нескольких стран нарастить производство и отправку беспилотников на Украину грозит «резкой эскалацией военно-политической обстановки на всем европейском континенте». Ведомство разместило перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по ее сведениям, ведется сборка аппаратов или комплектующих.