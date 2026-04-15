Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей

Публикацию министерством обороны России списка заводов в ряде странах, на которых производят беспилотники и иное оборудование для Украины, следует понимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в англоязычном твиттер-аккаунте.

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», — добавил он.

Минобороны России этим вечером предупредило, что решение нескольких стран нарастить производство и отправку беспилотников на Украину грозит «резкой эскалацией военно-политической обстановки на всем европейском континенте». Ведомство разместило перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по ее сведениям, ведется сборка аппаратов или комплектующих.

Среди государств, где находятся заводы по производству комплектующих для БПЛА, перечислены Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Израиль, Турция.

Действия европейских государств могут привести к «ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», указывает Минобороны России. В сообщении ведомства говорится, что воплощение планов атак Украины по территории России «с применением произведенных Европой якобы “украинских” БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям».

Материал дополняется.

