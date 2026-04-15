СВР рассказала о соглашении с Белоруссией по борьбе с проникновением террористов

СВР и КГБ Белоруссии следят за подрывными планами Запада и НАТО в регионе. Ведомства договорились совместно работать против проникновения террористов в Союзное Государство. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы внешней разведки РФ.
«Подчеркнута необходимость активизировать взаимодействие с целью недопущения проникновения на территорию Союзного государства носителей экстремистской идеологии и террористов-боевиков», — говорится в сообщении от ведомства.
Напомним, между Россией и Белоруссией подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Страны взаимодействуют друг с другом в разных сферах, также включая военные учения. Последние мероприятия прошли в конце 2025 года, РФ и Белоруссия отработали планы противодействия против общего врага.