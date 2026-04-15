«Приятных снов»: Медведев сделал намёк Европе после публикации адресов украинских цехов сборки БПЛА

Минобороны России опубликовало список европейских предприятий, где собирают беспилотники для ударов по РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эти адреса теперь следует рассматривать как потенциальные цели для российских Вооруженных сил.
«Заявление Минобороны РФ надо воспринимать буквально: список европейских производств, где делают дроны и другое оборудование, является списком потенциальных целей для ВС РФ. Когда удары станут реальностью — зависит от того, что будет дальше. Приятных снов, европейские партнеры!» — написал политик в соцсети X.
Ранее российское оборонное ведомство раскрыло информацию о производственных площадках. В список вошли как украинские компании, так и совместные или зарубежные предприятия на территории европейских стран.
В Минобороны объяснили, что европейцы должны четко знать, где именно на их земле выпускают оружие, которое потом применяется против России. Там опубликовали адреса филиалов и заводов, занимающихся сборкой беспилотников и их компонентов.