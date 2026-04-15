Медведев пожелал Европе спокойного сна после публикации списка «целей»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал спокойного сна европейским странам после того, как Минобороны опубликовало список адресов производителей БПЛА для Украины.
Медведев предложил считать список перечнем потенциальных целей для России. «Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — написал в X Медведев.
Минобороны России вечером 15 апреля разместило перечень заводов с названиями и адресами, на которых, по сведениям министерства, ведется сборка аппаратов или комплектующих. Среди государств, где находятся заводы по производству комплектующих для БПЛА, названы Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Израиль, Турция.
В Минобороны заявили, что решение некоторых европейских стран нарастить производство и поставку дронов Украине для ударов по России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».
В феврале генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель заявил, что объясдинение уже находится в состоянии войны с Россией. Позже в том же месяце глава МИД Сергей Лавров сказал, что Россия ведет операцию на Украине и нападать на Европу не собирается. Если Европа нападет на Россию, то Москва даст «полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», сказал министр.
