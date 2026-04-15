Как необходимая США военная база остановила деколонизацию Маврикия

Великобритания заморозила сделку о передаче Маврикию архипелага Чагос, которую страны заключили в мае 2025 года. На одном из островов Чагоса, Диего-Гарсия, расположена одноименная совместная база королевства и США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал передачу Маврикию Чагоса — это недовольство и стало причиной, по которой Лондон сделку приостановил.
Как Великобритания обосновала свое решение.
«Мы по-прежнему считаем, что это соглашение — лучший способ обеспечить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что будем продвигаться вперед только в том случае, если оно получит поддержку США, — заявил 11 апреля представитель британского правительства (цитата по Reuters). — Мы продолжаем взаимодействовать с США и Маврикием».
Чтобы соглашение Великобритании и Маврикия вступило в силу, законопроект о передаче Чагоса должен был пройти через британский парламент. Однако, как сообщила 10 апреля The Times, этот документ не включили в перечень законопроектов, который в мае в парламенте должен представить в своей речи король Карл III. Так что в ближайшее время палата общин его рассматривать не будет.
В МИД Великобритании заявили, что сейчас договор о передаче Чагоса «невозможно согласовать на политическом уровне» и что через парламент он не пройдет. Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути, выступая в палате общин, пояснил, что сделку разрабатывали в тесной координации с США, однако позиция Вашингтона «похоже, изменилась». Он обратил внимание, что, одобряя договор с Маврикием, Британия и Штаты должны обновить соглашение относительно этой территории, которое они заключили в 1966 году, — «О предоставлении Британской территории в Индийском океане в целях обороны». В частности, необходимо изменить пункт 1, где говорится, что эта территория находится под суверенитетом Соединенного Королевства. Однако без соглашения США изменить этот документ невозможно.
Руководство Маврикия обвинило Британию в том, что она затягивает ратификацию сделки. В начале марта премьер-министр Маврикия Навинчандра Рамгулам сообщил, что правительство рассматривает вариант юридического решения этой проблемы — проще говоря, Маврикий будет готов подать на Британию в суд. Рамгулам также обратил внимание, что власти Маврикия рассчитывали на деньги, которые им должно было принести соглашение о передаче — эти суммы уже были заложены в бюджет страны на 2026−2027 годы.
Британская территория в Индийском океане (British Indian Ocean Territory — BIOT), или архипелаг Чагос, находилась под управлением Великобритании с 1814 года. Тогда она входила в состав британской колонии Сейшельские острова, а в 1903 году Чагос отошел к британской колонии Маврикий, которая получила независимость в 1968 году.
Во время Второй мировой войны Британия построила на острове Диего-Гарсия (крупнейший остров Чагоса) небольшую базу. После окончания войны, по мере деколонизации, США стали опасаться, что у них окажется меньше зарубежных баз, чем у СССР и Китая. В 1961 году США предложили Великобритании юридически отделить Чагос от Маврикия, чтобы иметь право разместить на нем военную базу. В 1965 году, после секретных переговоров, это было сделано, и архипелаг стал Британской территорией в Индийском океане.
Маврикий потребовал его возвращения практически сразу после обретения независимости в 1968-м, однако ситуация не менялась долгие годы, пока в 2017-м Генассамблея ООН по инициативе Маврикия не попросила Международный суд дать оценку ситуации вокруг Чагоса. Два года спустя суд постановил, что деколонизация Маврикия завершена не была и что отделение Чагоса нарушило право населения на самоопределение. Вскоре Генассамблея приняла резолюцию с требованием отозвать британскую администрацию с Чагоса; этого не произошло, а премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот тогда назвал Британию «незаконным колониальным оккупантом».
Какую сделку и почему заключили Британия и Маврикий.
О запуске переговоров с Маврикием Британия официально объявила в ноябре 2022 года — это произошло в период краткосрочного премьерства Лиз Трасс. На завершающую стадию переговоры вышли уже при Кире Стармере.
В мае 2025 года Лондон и Маврикий заключили Соглашение об архипелаге Чагос, включая остров Диего-Гарсия. В соответствии с ним архипелаг Чагос, в том числе и Диего-Гарсия, переходят под полный суверенитет Маврикия, а королевство получает в аренду на 99 лет базу Диего-Гарсия, обязавшись платить за нее около $137 млн в год; одновременно Маврикий вводит запрет на создание иностранных военных баз на других островах архипелага Чагос.
Что такое Диего-Гарсия.
Диего-Гарсия — это крупнейший остров архипелага Чагос. На нем находится одноименная военная база, которая служит опорным пунктом для американских сил. Остров был важной отправной точкой для США во время войн в Персидском заливе в 1991 году и в Ираке в 2003-м и американских операций в Афганистане в начале 2000-х.
На острове находится большой аэродром со взлетно-посадочными полосами, чьей длины достаточно для разгона бомбардировщиков B-52 и самолетов-заправщиков KC-135. Также на острове расположены крупные хранилища топлива, радиолокационные установки и диспетчерские вышки; здесь есть глубоководный порт, который позволяет обслуживать авианосцы, эсминцы и подводные лодки.
Как из-за Чагоса обострились отношения Британии и США.
Администрация Трампа сделку насчет Чагоса первоначально поддержала: в феврале 2025 года в разговоре с журналистами президент назвал готовящееся соглашение «выгодным и надежным», а в мае, когда оно было подписано, госсекретарь США Марко Рубио это событие приветствовал. «Это соглашение обеспечивает долгосрочную, стабильную и эффективную работу совместного военно-морского объекта США и Великобритании на Диего-Гарсии, который имеет критическое значение для региональной и глобальной безопасности. Мы высоко ценим приверженность обеих сторон. США с нетерпением ждут продолжения нашей совместной работы, чтобы обеспечить успех наших общих операций», — написал Рубио 22 мая 2025 года в соцсети X.
Однако в начале 2026 года Трамп свое отношение изменил — 18 февраля, за десять дней до начала операции США и Израиля против Ирана, он потребовал от Британии «не отдавать Диего-Гарсию». «Я говорил премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру, что договоры аренды бесполезны, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая 100-летний договор аренды с теми, кто “претендует” на права, титул и интересы в отношении Диего-Гарсии, стратегически расположенном в Индийском океане», — написал он в Truth Social. И продолжил: Диего-Гарсия может понадобиться, чтобы «предотвратить потенциальное нападение» со стороны Ирана.
Когда Израиль и США начали военные действия против Исламской Республики, Стармер заявил, что Великобритания не будет в них участвовать, но уже 1 марта он уточнил, что Лондон предоставит Вашингтону доступ к своим базам за рубежом «в оборонительных целях».
Недостаточное, по мнению Трампа, участие европейских союзников, и Британии в частности, в операции против Ирана стало поводом для резких высказываний в их адрес. В начале марта президент США заявил, что «не в восторге» от Великобритании. «По какой-то причине он [Стармер] заключил договор об аренде острова, кто-то пришел и отобрал его. И нам потребовалось три-четыре дня, чтобы понять, где мы сможем там приземлиться. Мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», — сказал президент США во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме 3 марта.
Фразу «Стармер не Черчилль» Трамп повторил 17 марта, принимая в Белом доме премьер-министра Ирландии Михола Мартина. «Я разочарован, потому что Кир был готов направить два авианосца лишь после того, как мы победили. А я отказался, потому что такие вещи нам нужны до войны, а не после победы», — сказал он тогда (цитата по The Guardian).
Стармер назвал слова Трампа попыткой оказать на него давление, но отметил, что этому давлению не поддастся. Эту мысль он повторил 15 апреля: «Я не собираюсь менять своего мнения, я не собираюсь уступать, вступление в эту войну не отвечает нашим национальным интересам, и мы этого не сделаем», — заявил Стармер, отвечая на вопросы в палате общин.