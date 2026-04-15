Как необходимая США военная база остановила деколонизацию Маврикия

В МИД Великобритании заявили, что сейчас договор о передаче Чагоса «невозможно согласовать на политическом уровне» и что через парламент он не пройдет. Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути, выступая в палате общин, пояснил, что сделку разрабатывали в тесной координации с США, однако позиция Вашингтона «похоже, изменилась». Он обратил внимание, что, одобряя договор с Маврикием, Британия и Штаты должны обновить соглашение относительно этой территории, которое они заключили в 1966 году, — «О предоставлении Британской территории в Индийском океане в целях обороны». В частности, необходимо изменить пункт 1, где говорится, что эта территория находится под суверенитетом Соединенного Королевства. Однако без соглашения США изменить этот документ невозможно.