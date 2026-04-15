«Законные цели ВС РФ»: Медведев высказался о производстве украинских дронов в ЕС

Европейские предприятия, которые производят беспилотники и другое оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются потенциальными целями для российских войск. Об этом в среду, 15 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры! — написал политик на своей странице в соцсети X.
Ранее Министерство обороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки бойцов ВСУ руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки украинской армии беспилотников для ударов по территории России. В ведомстве подчеркнули, что таким образом Киев втягивает Европу в войну с Россией, а Москва расценивает такое решение как намеренный шаг, который ведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте.
Также оборонное ведомство опубликовало перечень иностранных компаний, которые производят беспилотники для Украины, и указало адреса предприятий в восьми европейских странах. В списке присутствуют такие компании, как «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании, «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии, а также «Корт» в Дании.