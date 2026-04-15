«Прощальная речь или заявление Трампа?» Мадьяр высмеял Орбана, гуляющего с газетой на балконе

Напомним, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку, о чём будущий премьер-министр объявил на пресс-конференции. Мадьяр пригрозил, что если политик не покинет пост сам, то члены его партии внесут в конституцию необходимые поправки и отстранят Шуйока принудительно.