Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прощальная речь или заявление Трампа?» Мадьяр высмеял Орбана, гуляющего с газетой на балконе

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подшутил над действующим премьер-министром Виктором Орбаном. Ролик он опубликовал в соцсети.

Источник: Life.ru

Петер Мадьяр и Тамаш Шуйок смотрят, как Виктор Орбан читает газету. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magyar_peter_official_the_man.

На кадры, снятые во дворце Шандора в Будапеште, попала встреча Мадьяра с президентом Тамашем Шуйоком. Во время беседы политики заметили на балконе соседней резиденции премьера прогуливающегося с газетой Орбана.

«Как вы думаете, что читает Виктор Орбан? a) Свою прощальную речь; b) Nemzeti Sport (спортивная газета. — Прим. Life.ru); c) Сегодняшнее заявление Дональда Трампа?» — написал Мадьяр.

Напомним, что лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку, о чём будущий премьер-министр объявил на пресс-конференции. Мадьяр пригрозил, что если политик не покинет пост сам, то члены его партии внесут в конституцию необходимые поправки и отстранят Шуйока принудительно.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше