«Красные линии стёрты»: Песков высказался об убийстве лидеров

«Красные линии» в ситуации с Ираном были стёрты, нельзя убивать лидеров стран. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву. А международное право нельзя забывать и нельзя игнорировать, нельзя пренебрегать им", — отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия не принимает участия в военных действиях в Иране и не оказывает военной поддержки. Однако, по его словам, РФ намерена и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с действующим союзником. Сотрудничество будет расширяться в экономике, инвестиционной сфере, технологиях и в особо чувствительных отраслях.
