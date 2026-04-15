«Красные линии стёрты»: Песков высказался об убийстве лидеров

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости убийства лидеров государств на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

Источник: Life.ru

«Красные линии» в ситуации с Ираном были стёрты, нельзя убивать лидеров стран. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву. А международное право нельзя забывать и нельзя игнорировать, нельзя пренебрегать им", — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия не принимает участия в военных действиях в Иране и не оказывает военной поддержки. Однако, по его словам, РФ намерена и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с действующим союзником. Сотрудничество будет расширяться в экономике, инвестиционной сфере, технологиях и в особо чувствительных отраслях.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

