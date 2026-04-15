Трамп объявил, что «навечно открывает» Ормузский пролив

Всего через три дня после заявлений о блокаде Ормузского пролива президент США Дональд Трамп объявил о его разблокировке. По его словам, он сделал это «для Китая и для всего мира», за что председатель КНР Си Цзиньпин «крепко обнимет» его при встрече в Пекине. В свою очередь, в Тегеране указали, что в случае продолжения «незаконной морской блокады» со стороны США они перекроют движение судов не только у своих берегов, но и в Красном море.