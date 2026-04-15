USA Today узнало о подготовке Пентагоном вторжения на Кубу

Трамп в последние месяцы неоднократно рассказывал, что займется Кубой после Ирана. К примеру, он обещал обеспечить «падение» властей острова, а также предупреждал, что остров станет «следующим» для американской армии после завершения войны с Ираном.
В прошлом месяце о подготовке к нападению на Кубу заявил заместитель министра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио. «Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», — сказал замминистра. При этом он отметил, что Гавана «не видит причин», по которым это должно произойти.
Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель подтвердил факт переговоров с американской стороной, однако заявил, что США почти ежедневно угрожали Кубе свержением правительства.
The New York Times писала, что США дали понять Гаване: президент Кубы «должен уйти», а дальнейшие отставки Вашингтон не интересуют. По данным издания, американская сторона считает Диас-Канеля сторонником жесткой линии и противником необходимых структурных реформ экономики. The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года. Однако госсекретарь США Марко Рубио называл информацию о желании свергнуть кубинского лидера фейком.
