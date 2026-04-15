Песков: Иран — мощная страна, которая будет существовать всегда

«Иран — большая страна, Иран — мощная страна, это древняя нация, которая будет существовать всегда», — отметил Песков.
По его словам, отношения между странами продолжают развиваться. Сотрудничество сохраняется по различным направлениям. Комментировать заявления Дональда Трампа о судьбе иранской цивилизации Песков отказался.
Ранее Песков заявил, что Россия надеется, что ситуация на Ближнем Востоке будет постепенно нормализовываться и боевые действия уже не начнутся вновь. Он подчеркнул, что РФ и дальше будет наращивать стратегическое сотрудничество с Ираном, поскольку эта страна — реальный союзник Москвы.
