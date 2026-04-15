США решили не продлять послабления для российской нефти

США не будут продлять лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую и иранскую нефть без введения вторичных ограничений, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.
Этим вечером в продлении мер усомнился и министр энергетики США Крис Райт. «Это было широкое послабление. Не думаю, что вы увидите его продление», — сказал Райт.
Временная лицензия Минфина США, позволявшая проводить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12 марта, действовала до 11 апреля и не была продлена. Как отмечает Politico, таким образом, действие санкций против российской нефти было восстановлено. По данным агентства Reuters, администрация США также не будет продлевать аналогичное 30-дневное исключение для иранской нефти, срок действия которого истекает 19 апреля.
Представитель российского президента Дмитрий Песков 15 апреля сообщил, что Россия получила «некоторый скромный прирост» нефтяных доходов в связи с конфликтом, но призвал не переоценивать значение этих сумм для бюджета. По его словам, прирост не стал жизненно важным как для российского бюджета, так и для экономики страны в целом.
Власти России называют западные санкции неэффективными и нелегитимными.
