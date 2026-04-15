США решили не продлять послабления для российской нефти

Временная лицензия Минфина США, позволявшая проводить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12 марта, действовала до 11 апреля и не была продлена. Как отмечает Politico, таким образом, действие санкций против российской нефти было восстановлено. По данным агентства Reuters, администрация США также не будет продлевать аналогичное 30-дневное исключение для иранской нефти, срок действия которого истекает 19 апреля.