Медведев пожелал спокойного сна «европейским партнёрам» после публикации МО РФ списка производства БПЛА для Украины

«Заявление Минобороны РФ надо воспринимать буквально: список европейских производств… является списком потенциальных целей для ВС РФ», — отметил Медведев.
Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий сторон. По его словам, речь идёт о предприятиях, где производят дроны и сопутствующее оборудование.
«Спокойного сна, европейские партнёры!» — добавил Медведев.
Ранее Life.ru писал, что Европе стоит серьёзно задуматься о своей безопасности: на её территории давно работают украинские заводы, выпускающие беспилотники для ударов по России. Минобороны РФ обнародовало названия и адреса этих предприятий. В списке стран — Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль.
