Песков: Россия против давления на Кубу и вмешательства извне

«Куба — давний партнёр России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу…» — отметил Песков. Он подчеркнул, что Москва не поддерживает ограничение доступа страны к внешнему миру.
По его словам, ситуация на Кубе остаётся сложной, особенно в социальной сфере. Он указал на проблемы с медицинским обеспечением и электроснабжением. Песков обратил внимание на тяжёлое положение граждан, включая пациентов больниц.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от страны. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.