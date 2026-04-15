Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия против давления на Кубу и вмешательства извне

Россия выступает против давления на Кубу и возможного вмешательства со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

Источник: Life.ru

«Куба — давний партнёр России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу…» — отметил Песков. Он подчеркнул, что Москва не поддерживает ограничение доступа страны к внешнему миру.

По его словам, ситуация на Кубе остаётся сложной, особенно в социальной сфере. Он указал на проблемы с медицинским обеспечением и электроснабжением. Песков обратил внимание на тяжёлое положение граждан, включая пациентов больниц.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от страны. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше