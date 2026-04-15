В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. О возможном повторном снятии санкций высказался американский министр финансов Скотт Бессент в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Источник: AP 2024

«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», — сказал он.

США приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.

Ранее стало известно, что Норвегия, являющаяся нефтяным конкурентом России, в марте обновила рекорд по экспорту сырья на внешние рынки. «Закрытие Ормузского пролива привело к самой высокой экспортной выручке за все время», — констатировал глава Центрального статистического бюро (SSB) Ян Олав Рерхус.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше